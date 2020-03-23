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Halkbank'tan istihdam azaltmayan firmalara ilave limit imkanı

Halkbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

23.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:38
Halkbank'tan istihdam azaltmayan firmalara ilave limit imkanı
Halkbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgınıyla mücadele Türkiye 'de de devam ederken Halkbank, kamu bankası misyonuyla başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürüyor.
Halkbank, Türkiye'deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan "Finansal İstikrar Kalkanı" kapsamındaki tedbirleri açıkladı.
Buna göre, 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.
Firmalara, personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti
Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.
Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.
Kovid-19 virüsünün Türkiye'nin finansal istikrarını olumsuz etkilemesini engellemek için salgın sürecinde gerekmesi halinde yeni tedbirler de hayata geçireceğini belirten Halkbank, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere milli ekonominin tüm unsurlarının güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini açıkladı.
Yurt genelinde 1.000 şubesinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek olan Halkbank, salgında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındakilere de acil şifalar diledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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