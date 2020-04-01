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Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek

Halkbank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

01.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:40
Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek

Halkbank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışan için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bankanın 82 yıllık geçmişinin her anında olduğu gibi, bundan sonra da "Halkın Bankası" olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimiz gücünü ve insani duyarlılığını bir kez daha göstermekte, tüm dünyaya örnek olması gereken büyük bir dayanışma ruhu ortaya koymaktadır. Bu kampanyaya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kamu sağlığı için büyük önem taşıyan bu süreçte tüm finansal imkanlarımızla ekonomik istikrarımızın korunmasına hizmet edecek, bu zor günlerin hızla geride kalması için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Halkbank her koşulda insana değer veren ve ülkesine değer katan bir bankadır.

Bu anlamlı kampanyaya destek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşması temennisi ile koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek - Ekonomi

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