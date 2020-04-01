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Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek

Halkbank, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL'lik destek sağlayacağını açıkladı.

01.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:00
Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek
Halkbank, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL'lik destek sağlayacağını açıkladı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geliştirdiği finansal ürünlerle Türkiye 'ye hizmet etmeye devam eden Halkbank 'Biz Bize Yeteriz' diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini açıkladı. Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştirdi.
"HER ZAMAN VE HER KOŞULDA HALKIN BANKASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Halkbank'ın 82 yıllık geçmişinin her anında olduğu gibi, bundan sonra da halkın bankası olmaya devam edeceğine vurgu yapılarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Milletimiz gücünü ve insani duyarlılığını bir kez daha göstermekte, tüm dünyaya örnek olması gereken büyük bir dayanışma ruhu ortaya koymaktadır. Bu kampanyaya öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kamu sağlığı için büyük önem taşıyan bu süreçte tüm finansal imkanlarımızla ekonomik istikrarımızın korunmasına hizmet edecek, bu zor günlerin hızla geride kalması için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Halkbank her koşulda insana değer veren ve ülkesine değer katan bir bankadır. Bu anlamlı kampanyaya destek olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşması temennisi ile Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam etmekte olan hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek - Haberler

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