Halkbank - Vakıfbank: 0-3

SALON: TVF
Başkent
HAKEMLER: Aysım Erginay, Yasin İlhan
HALKBANK: Fulden, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz, Aslıhan, Eylül
(L) (Ada, Duygu Nur
, Ceyda)
VAKIFBANK: Cansu, Tuğba, Rasic, Ebrar, Robinson, Kübra, Ayça (L) (Buket, Derya, Slöetjes)
SETLER: 18-25, 12-25, 21-25
SÜRE: 78 dakika (28,25,25) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan Halkbank - VakıfBank karşılaşması ile devam etti. Ankara
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 18-25, 12-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 konuk VakıfBank kazandı.
- Ankara
29 Kasım 2018 Perşembe 15:36