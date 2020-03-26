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Halkbank Voleybol Takımı oyuncularından Furkan Aydın: "Çalışmalarımızı evlerimizde sürdürüyoruz"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın genç oyuncularından Furkan Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara evlerinde devam ettiklerini belirtti.

26.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:06
Halkbank Voleybol Takımı oyuncularından Furkan Aydın:
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın genç oyuncularından Furkan Aydın , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara evlerinde devam ettiklerini belirtti.
Furkan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildiğini hatırlattı.
Sezona play-off hedefiyle başladıklarını aktaran Furkan, "İlk devre iyi oynadık fakat talihsiz mağlubiyetler aldık. İkinci devre parolamızdan ödün vermeden çalışmalarımıza devam edip güzel bir ivme yakaladık. Play-off ve Türkiye Kupası öncesi dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Dolayısıyla voleybolda da liglere ara verdi." ifadelerini kullandı.
Furkan, liglere ara verilmesine rağmen çalışmayı bırakmadıklarının altını çizerek, "Profesyonel bir kulüp olarak tecrübeli kondisyonerlerimizin hazırladığı programlar dahilinde çalışmalarımızı evlerimizde sürdürüyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemine işaret eden genç oyuncu, "evde kal" çağrısına destek verdi. Bu zorlu günlerin en kısa sürede geçmesini dileyen Furkan, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
23 yaşındaki orta oyuncu, Halkbank süreciyle ilgili ise şunları kaydetti:
"Her zaman bir Halkbank hayalim vardı. Çünkü güçlü ve profesyonel bir kulüp yapısı, dünya yıldızlarını barındıran kadrolara sahiptiler. Kazanmak odaklı fakat yetiştirmeyi ihmal etmeyen bir anlayışla hareket ediyorlardı. Altyapı kadrosuna girerek Halkbank'a adımımı attım. Üç yıldır da A takımda forma giyme ayrıcalığına sahibim, mutluyum. Büyük oyuncular ve antrenörlerle çalışma olanağı buldum. Halkbank, Türkiye'nin sayılı kulüplerinden. Bize, genç oyuncularına yatırım yapıyorlar. Git gide gençleşen bir kadro hedefleniyor. Takımdaki arkadaşlık üst seviyede. Burada kendimi yuvamda, ait olduğum yerde hissediyorum."
Furkan, kariyer planlaması hakkında ise, "Mevkimde önde gelen isimlerden biri olmak istiyorum. Bu potansiyel ve kapasiteye sahip olduğuma inanıyorum. Tabii tüm sporcular gibi kupalar, madalyalar da istiyorum. Voleybol oynamak dışında bir hayalim yok. Elbette Milli Takım hayallerim var. Bu hayallerimi hayata geçirmek için kendimi mental ve fiziksel olarak işime veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, voleybol, Aydın, Spor

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Haberler ›› Spor ››Halkbank Voleybol Takımı oyuncularından Furkan Aydın: 'Çalışmalarımızı evlerimizde sürdürüyoruz' - Spor
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