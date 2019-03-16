16 Mart 2019, 00:29
»»

Halkbank - Ziraat Bankası: 3-1

Halkbank - Ziraat Bankası: 3-1

VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

VOLEYBOL AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe oldu. 

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Yavuz Kandemir

HALKBANK: Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Sket, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Rıfat Kantarcıoğlu, Arslan Ekşi)

ZİRAAT BANKASI: Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Emre Savaş, Selim Demir ( Volkan Döne, Kazemi, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Jovovic, Umut Şahin, Fırat Filiz)

SETLER: 20-25, 25-21, 25-22, 25-19)

SÜRE: 123 dakika (27, 37, 31, 28)

- Malatya Sigorta, voleybol, Ziraat Bankası, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR