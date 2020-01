Halkbanklı voleybolcu Dmitrii Bahov: "İkinci devrede çok daha fazla çalışacağız"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, açıklamalarda bulundu. Takımın sıralamadaki yerine alışkın olmadığını söyleyen Bahov, "İkinci devre daha çok çalışıp geri dönmek için mücadele vereceğiz. Gerçek yerimizi almak için yeterli motivasyonumuz var ve eminim başaracağız" dedi. Bahov ayrıca Türkiye 'deki kültüre ve yemeklere de alışkın olduklarını ifade etti.Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın sezon başı transferlerinden Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov, Ankara Etnografya Müzesi gezisinde hayat hikayesinin yanında voleybol kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Babasının da voleybolcu olduğunu ve voleybol kariyerine 10 yaşında başladığını aktaran Moldovalı smaçör Bahov, "Babam beni Moldova'daki bir voleybol okuluna getirdi. Kendisi de voleybol oyuncusuydu. Ancak Moldova dışına çıkmadı, sadece ülkemizde oynadı. Moldova'da şartlar çok elverişli olmadığından 16 yaşındayken, daha iyi gelişebilmek adına Bulgaristan'a taşınma kararı aldık. Çünkü orada daha iyi voleybol okulları ve antrenörler vardı. Bulgaristan'a gitmek, voleybol kariyerim için çok önemli bir adımdı" dedi."Türkiye'de çok rahatım"Türkiye'deki dördüncü sezonunu geçiren Bahov, sözlerine şöyle devam etti:"Burada, kendimi çok rahat hissediyorum. Bildiğiniz gibi üç farklı takımın formasını giydim. Her biri farklı bir şehirdeydi. Yaşadığım her yerde insanlar bana çok yardım etti. Ben ve ailem için birer dost oldular. Ankara da öyle. Gerçekten büyük bir şehir. Oturduğumuz lokasyondan çok memnunuz. Yemeklere, Türk kültürüne alışığız. Hayat burada bizim için asla zor değil."Türkiye'deki voleybol ortamının müthiş bir platform olduğuna vurgu yapan Dmitrii Bahov, birçok güçlü takımla karşı karşıya gelindiğini belirterek, "Sahada, her oyunda en iyi şekilde mücadele etmeniz gerekiyor. Böyle bir mücadelenin içinde yer almanız sizin seviyenizi artırıyor ki, bu bir oyuncu için çok önemlidir" dedi."Geri döneceğiz"İlk yarı değerlendirmesi ve ikinci yarı düşüncelerine aktaran Dmitrii Bahov, "Elbette takım olarak ilk yarıda bulunduğumuz yerden mutlu değiliz. Sıralamadaki yerimiz Halkbank'ın alışık olduğu bir sıralama değil asla. İkinci devre daha çok çalışıp geri dönmek için mücadele vereceğiz. Gerçek yerimizi almak için yeterli motivasyonumuz var ve eminim başaracağız" dedi.Halkbank'ın genç sporcuları hakkında düşüncelerini ifade eden Bahov, "Hangi spor dalı olursa olsun, bir takımda genç sporcularının bulunması her zaman iyidir. Genç oyuncular size güç ve enerji verebilir. Deneyimli oyuncular, sahadaki zor anlarda onlara ve takıma yardımcı olabilir. Aynı şekilde enerjileriyle gençler de tecrübelilere katkı yapabilir. Takımımız Halkbank hem yetenekli gençlerin hem de yetenekli ve tecrübeli oyuncuların yer aldığı örnek bir takım kimyasına sahip" olduğunu söyledi.Rus oyuncu Sergey Tetyukhin'in idolü olduğunu aktaran Bahov, sözlerine şöyle devam etti:"Benim için en iyi oyunculardan biri. Olimpiyat takımında yer alma gururunu yaşayan az sayıdaki oyunculardan. Kariyerini 42 yayında bitirdi ve son sezonun son maçına kadar ilk 6 oyuncusuydu. Üstelik takımın en iyi oyuncularından biriydi" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA