"Halkımın İyiliği İçin Kendi İyiliğimi Bir Kenara Bırakırım"

Xi, "Bu kadar büyük bir ülke için çalışmak son derece büyük bir sorumluluk ve görevim çok zorlu. Halkımın iyiliği için kendi iyiliğimi bir kenara bırakırım" diye konuştu. Xi'nin kullandığı bu basit ve güçlü ifade, halkın liderinin içten duygularını yansıttı.

"Kendi iyiliğini bir kenara bırakma" cesaretli bir tür inançtır. Bir kişinin kalbinde halk ve devlet varsa, doğal olarak benliğe yer yoktur. Böylece kendi menfaatini bir kenara bırakarak sorumluluğuna sadık kalarak gece gündüz halk için çalışır.

Bu, Cumhurbaşkanı Xi'in Çin Komünist Partisi (ÇKP), devlet ve halka sadık kaldığının göstergesidir.

Sorumluluk duygusuyla reformu kapsamlı şekilde derinleştirkmek, yolsuzlukla cesaretle mücadele etmek, insanlığın kader ortaklığının inşasını kapsamlı şekilde ilerletmek, ÇKP 18. Kongresi'nden itibaren yaşanan muhteşem bir yolculuktur.

Çekirdeğinde Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi, büyük cesaretle parti, devlet ve orduyu yöneterek yurt içi ve dışındaki durumu ele almaktadır. Xi, reform, kalkınma ve istikrarı ilerleterek içişleri, dışişleri ve savunma dahil çeşitli alanlarda tarihi değişimin yaşanmasını ve tarihi başarıların kazanılmasını sağladı. Böylece, bir "benlikten vazgeçme" resmi çizdi.

Kaynak: Bültenler