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Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür, "Bütün düzen için partilerin karşısına dimdik çıkarak 'yeter artık böyle gitmez' diyen halkımıza umut olacak Vatan Partisi'dir. Onun için ikiye ayırdık, ittifaklar güruhu ve Vatan Partisi." dedi.Oygür, Ankara'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, projelerini anlattı."Burası Ankara" başlığı ile seçimlere hazırlandıklarını söyleyen Oygür, partilerin seçim propagandalarına değinerek, "Yerel seçimlere giriyoruz. Fakat açıkça hepimiz farkındayız ki siyasiler de farkında ve bunu ifadede ediyorlar. Bu bir yerel seçim olmaktan öte daha ziyade bir genel seçim havasında gidiyor." diye konuştu.Seçime girecek partileri ikiye ayırdığını vurgulayan Tülin Oygür, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yanına Milliyetçi Hareket Partisini, Büyük Birlik Partisini alan Adalet ve Kalkınma Partisinin Cumhur İttifakı, diğeri de yanına İYİ Parti, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi organı HDP, yer yer Saadet Partisini, bir de sol takma isimli ne kadar oluşum varsa onları toparlamış Cumhuriyet Halk Partisinin Millet İttifakı."Cumhur ve Millet ittifaklarına karşı Vatan Partisini çözüm olarak gösteren Oygür, "Seçime giren ikinci siyasi yapı ise bağımsız bir parti. Bütün düzen için partilerin karşısına dimdik çıkarak 'yeter artık böyle gitmez' diyen halkımıza umut olacak Vatan Partisi'dir. Onun için ikiye ayırdık, ittifaklar güruhu ve Vatan Partisi." şeklinde konuştu.