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"Halkımızın kurallara uyması, bu benzeri görülmemiş tehdidi yenmemizi kolaylaştıracaktır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan yeni önlemlerin ortak savunmayı daha da güçlendireceğini belirtti.

28.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:16

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla alınan yeni önlemlerin ortak savunmayı daha da güçlendireceğini belirtti.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse ilişkin yeni önlemleri açıkladığını anımsattı.

"Bu tehdit başladığından bu yana oldukça etkili önlemler aldık ve bugünkü ilave önlemler de ortak savunmamızı daha da güçlendirecektir." ifadesini kullanan Altun, bugün alınan önlemler arasında toplu taşıma, esnek çalışma saatleri, kamu alanları, boş zaman aktivitelerine yönelik birçok tedbir yer aldığını belirtti.

Altun, önlemler kapsamında zaruri olmayan şehirler arası seyahatlere artık kısıtlama getirildiğini, şehirler arası otobüsle seyahat için valiliklerden izin alınması gerekeceğini ifade etti.

Kamunun yanı sıra özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçileceğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması tedbiri zorunlu olarak uygulanacak. Bunun yanı sıra, piknik alanları, ormanlar ve parklar hafta sonu kapalı olacak. Hafta içi de bu alanlarda kalabalıkların toplanmasına izin verilmeyecek. Askerlerin celp uygulaması esnasında da 14 gün kuralı uygulanacak.

Uluslararası seyahati geçtiğimiz günlerde birkaç nokta ile sınırlandırmıştık. Bugünden itibaren bütün uluslararası uçuşları durduruyoruz. Bütün bu tedbirler 30 büyük şehrimizde tam anlamıyla uygulanacak.

Cumhurbaşkanımız, bütün vatandaşlarımızdan, bu tedbirlere dikkatle uymalarını ve kendilerini karantina altına almalarını istedi. Halkımızın bu kurallara sabırla ve dikkatle uyması, bu benzeri görülmemiş tehdidi yenmemizi kolaylaştıracaktır."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Altun, Twitter, Güncel

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