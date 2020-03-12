Halkın dilinden İstiklal Marşı
Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipteşehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı.
12.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:02
Bilecik 'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipte
şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı.
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel bir klip hazırlandı. 'Halkın Dilinden İstiklal Marşı' adlı verilen klipte anaokulu öğrencisinden, lise öğrencisine, polis memurdan, jandarmaya, sağlık görevlisinden veterinere, pazarcı esnafından ilçe esnafına, cami imamından şehit babasına, öğretmenden belediye personeline, gaziden belediye başkanına herkes görev aldı. İstiklal Marşı'nın kıtaları okuyan 7'den 70'e ilçe halkı güzel bir çalışma ortaya koyarken, klip Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in müthiş performansı ile son buldu. - BİLECİK
şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı.
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel bir klip hazırlandı. 'Halkın Dilinden İstiklal Marşı' adlı verilen klipte anaokulu öğrencisinden, lise öğrencisine, polis memurdan, jandarmaya, sağlık görevlisinden veterinere, pazarcı esnafından ilçe esnafına, cami imamından şehit babasına, öğretmenden belediye personeline, gaziden belediye başkanına herkes görev aldı. İstiklal Marşı'nın kıtaları okuyan 7'den 70'e ilçe halkı güzel bir çalışma ortaya koyarken, klip Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in müthiş performansı ile son buldu. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Bilecik, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi