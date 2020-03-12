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Halkın dilinden İstiklal Marşı

Halkın dilinden İstiklal Marşı İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı için hazırlanan klip duygulandırdı Bu klipte şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipte...

12.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:43
Halkın dilinden İstiklal Marşı
İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı için hazırlanan klip duygulandırdı
Bu klipte şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı
BİLECİK - Bilecik 'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipte
şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı.
Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel bir klip hazırlandı. 'Halkın Dilinden İstiklal Marşı' adlı verilen klipte anaokulu öğrencisinden, lise öğrencisine, polis memurdan, jandarmaya, sağlık görevlisinden veterinere, pazarcı esnafından ilçe esnafına, cami imamından şehit babasına, öğretmenden belediye personeline, gaziden belediye başkanına herkes görev aldı. İstiklal Marşı'nın kıtaları okuyan 7'den 70'e ilçe halkı güzel bir çalışma ortaya koyarken, klip Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in müthiş performansı ile son buldu. Halkın dilinden İstiklal Marşı

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Bilecik, Yerel

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