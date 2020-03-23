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Halkın Evlere Kapandığı Los Angeles'ta Neler Yaşanıyor?

Amerika genelinde 5 eyalet yönetimi, Corona virüsünün yayılmaması için vatandaşlarına yönelik "evde kalın" talimatı yayınladı.

23.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:47
Amerika genelinde 5 eyalet yönetimi, Corona virüsünün yayılmaması için vatandaşlarına yönelik "evde kalın" talimatı yayınladı. California bu eyaletlerden birisi. Los Angeles'da yaşayan Gazeteci Çidam Yücel evde kalın talimatından sonra bölgede neler yaşandığını Amerika'nın Sesi'ne anlattı. Halkın Evlere Kapandığı Los Angeles’ta Neler Yaşanıyor?

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, California, Güncel

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