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Halkın Kurtuluş Partisinden asgari ücret protestosu

Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, asgari ücret görüşmelerini protesto etti.

02.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:23
Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, asgari ücret görüşmelerini protesto etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yakınlarında toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, "Sefalet ücretine hayır" yazılı pankart açtı.
Halkın Kurtuluş Partisi İl Başkanı Sait Kıran, grup adına yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanacak komisyonda işçi sınıfını "gerçekten temsil edecek kimsenin olmadığını" savundu.
Asgari ücretin, işçinin temel gıda, barınma, sağlık, giyim, ulaşım, kültür gibi temel gereksinimlerini karşılayacak düzeyde olması gerektiğini vurgulayan Kıran, Türk-İş tarafından açıklanan Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcamasının 2 bin 102 lira 83 kuruş olduğunu söyledi. Kıran, aynı araştırmaya göre, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için zorunlu aylık harcamalarının toplamının ise 6 bin 849 lira 62 kuruş olduğunu hatırlattı.
Kıran, "Asgari ücret 6 bin 849 lira 62 kuruş olmalıdır. Bunun altında tespit edilecek olan her tutar sefalet ücreti olmaya mahkumdur." diye konuştu.
Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan gruptakiler, daha sonra eylemlerine son verdi.
Halkın Kurtuluş Partisinden asgari ücret protestosu

Asgari Ücret, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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