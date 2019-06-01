Halkla iç içe yönetim anlayışı

İlkadım
Belediye Başkanı Necattin Demirtaş
, Kadir Gecesi
'nde münasebetiyle vatandaşlara lokma dağıttı.
Kadir Gecesi dolayısıyla İlkadım ilçesindeki tüm camilerin tıklım tıklım dolduğu gecede Hastanebaşı Camisi'nde namazını kılan Başkan Demirtaş, Kadir Gecesi vesilesiyle vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Hastanebaşı Camisi programının devamında Saathane çay ocaklarında çay sohbeti yapan, vatandaşların kandilini tebrik eden Başkan Demirtaş, Büyük Cami'de lokma dağıtımına devam etti.
Sadece gündüzleri değil her fırsatta halkla sohbet etmek ve sorunlarını dinlemek adına gösterilen teveccühten memnun olduklarını belirten Başkan Necattin Demirtaş, "Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni kutluyorum. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşarken burada sizlerle birlikte bu mutluluğu yaşamaktan ve paylaşmaktan onur duyuyoruz. Umarım bu güzel ve hayırlı günlerde milletimiz, vatanımız, aileniz için yaptığınız tüm dualar kabul olur" dedi.
Camiler bayrama hazır İlkadım Belediyesi
, Ramazan Bayramı
öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini yapıyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması başlattı. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarında ilçe genelindeki camiler temizlenerek bayrama hazır hale getirildi.
Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin camileri bayrama hazırladıklarını belirten İlkadım Belediyesi Temizlik işleri Müdürü Recep Aslan
, "Ramazan ayı boyunca ilçemiz genelinde camilerimizin iç dış genel temizliği yapılıyor. Vatandaşların çok daha sağlıklı ve temiz ortamlarda ibadet etmeleri için camilerimizde temizlik gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Güncel