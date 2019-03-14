Halkla İlişkiler Okuyan Öğrencilerden 'Farkındalık' Projesi

Kaynak: DHA

Halkla ilişkiler eğitimi alan üniversite öğrencileri, mesleğin daha iyi bilinmesi ve diğer mesleklerle karıştırılmaması için 'Farkında Mısınız?' çalıştayını düzenledi.İstanbul Gelişim Üniversitesi, 'Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri 'Halkla İlişkiler Öğrencilerinden Mesleklerine Yönelik Farkındalık Projesi' kapsamında çalıştay gerçekleştirdi. Proje araştırma evresinde 100 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde öğrencilere yapılan anket sonucunda ortaya çıkan veriler de çalıştayda katılımcılarla paylaşıldı.Araştırma, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ile Öğr. Gör. Atilla Akalın önderliğinde öğrencileri Tolgahan Polat, Bahar Yalçın, Sümeyra Aydın, Özgür Demirci, Sultan Kaya, Betül Sırma, İlknur Şen, Selin Aldemir, Sadık Kalender, Tuğçe Şeran, Hüseyin Karaca, Doğukan Şahin ve Fatih Muhammet Albayrak tarafından yapıldı.Araştırmanın sonucunda göre, çalışmaya katılanların sadece yüzde 1'i halkla ilişkilerin ne olduğunu bildiğini, yüzde 17'si daha önce düzenlenen bir halkla ilişkiler çalıştayına katıldığını, yüzde 10'u ise ülkemizde yapılan halkla ilişkiler çalışmalarını yeterli bulmadığını belirtti.Anket verilerinden yola çıkılarak planlanan çalıştayın ilk ayağında Brothers&Sisters Ajansı Ortağı, İstanbul Cerrahi Hastanesi Kreatif Danışmanı Gülnur Göksel ve Netmarble Türkiye PR & Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu konuk olduğu mesleğe ilişkin söyleşi düzenlendi. Sektörün içerisinden gelen konuklar firmalarında yaptıkları halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım kampanyalarını öğrencilere anlatarak mesleğin kurum içi birim ve ajans alanlarında farklılıklarını gerçek uygulanmış çalışmalar üzerinden açıkladı.Çalıştayın ikinci ayağında ise Yenibosna Anadolu Lisesi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü'nde lise öğrencileriyle workshop düzenlendi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri danışmanları Öğr. Gör. Fulya Beteş önderliğinde halkla ilişkiler eğitimi alan lise öğrencileriyle mesleklerini ve üniversitede halkla ilişkiler öğrencisi olmayı anlattığı workshopu gerçekleştirdi.Çalıştayın söyleşi ayağı konukları Gülnur Göksel ve Dilek Aydoğdu, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin misafiri olarak deneyimlerini öğrenciler ile paylaşmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, henüz öğrencilik dönemlerinde olmalarına rağmen birbirinden güzel uygulama projeleri gerçekleştirdikleri için öğrencileri tebrik ettiler. Çalıştayın workshop ayağının gerçekleştirildiği Yenibosna Anadolu Lisesi Müdürü Salim Çeliktaş ise öğrencilere verdikleri bilgiler ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak gelecek dönemlerde de İstanbul Gelişim Üniversitesi ile liseler arasında geliştirilecek yeni eğitim projelerine ev sahipliği yapmaktan her zaman mutluluk duyacağını dile getirdi."ÖĞRENCİLERİMİZE BOL UYGULAMALI EĞİTİM VERİYORUZ"İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nezir Köse ise "Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Abdulkadir Gayretli ve Rektörümüz Prof. Dr. Burhan Aykaç'ın daimi destekleriyle piyasanın nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere öğrencilerimize olabildiğince bol uygulamalı eğitim vermeyi kurum olarak oldukça önemsiyoruz. Gerçekleştirilen bu projede net olarak gördüğümüz öğrencilerimizin mesleklerine duydukları ilgi ve heyecan dileriz ki hayatları boyunca devam eder. Şimdiden sektörde yapılan birçok proje ve uygulama ile öğrencilerimizi buluşturdukları için konuklarımıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - İstanbul