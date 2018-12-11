Halkla İlişkiler Sektöründe Güçlü Ortaklık

11 Aralık 2018 Salı 13:45



11 Aralık 2018 Salı 13:45

Halkla İlişkiler sektöründe 14 yıldır faaliyet gösteren Bizce İletişim ile ABD'li Conway PR & Marketing ortaklık anlaşması imzaladı.İletişim ve pazarlama hizmetlerinin yanı sıra, uluslararası düzeyde genişleme planlayan şirketlerin yatırım çekmek isteyen devlet kurumlarının da ihtiyaçlarına b2b networking çözümleri de sunan Conway, Türk pazarına Bizce İletişim ortaklığında adım attı.Conway'in kurucusu McKinley Conway, "Özellikle, üretken şirketler ile dünyanın dört bir yanındaki şehirleri, ülkeleri ve milletleri temsil eden kişiler ile irtibata geçmek isteyen firmalar ve kurumlar arasında önemli bir iletişim bağlantısı sağlıyoruz. Geliştirme sürecinin bir parçasıyız. Gelecekte bir rol oynuyoruz. ve bugün bölgelere daha iyi bir yaşam kalitesi getirmeye yardımcı oluyoruz" dedi.Bizce İletişim Ceo'su Esra Dalgıç ise "Conway Marketing ile 2017 sonu itibariyle başlayan görüşmelerimiz olumlu sonuç verdi. Türkiye'nin iş potansiyeline inanan ve güvenen ortağımız, Türk pazarında faaliyetlerine bizimle başlama kararı aldı. Bundan sonra Türk markalarına ulusal ve uluslararası alanda 360 derece pazarlama danışmanlığı hizmeti vereceğiz" dedi. - İSTANBUL