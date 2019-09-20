Halloween Ends Filmi

Maskeli katil Michael Myers ve Laurie Strode arasındaki savaş sona erdiği film
in yönetmen koltuğunda David Gordon Green oturuyor. Laurie Strode karakterine bir kez daha Jamie Lee Curtis hayat verdiği film
in kadrosunda ayrıca Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Tyler Lee Hassard gibi isimler yer alıyor. Yönetmen :
David Gordon GreenSenaryo:
John Carpenter, Debra Hill, David Gordon Green, Danny McBride, Chris Bernier, Paul Brad LoganOyuncular:
Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Tyler Lee HassardFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Halloween EndsYapımcı Firma:
Blumhouse ProductionsYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
15.10.2021 Halloween Ends Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.