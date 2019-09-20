Halloween Kills Filmi

Yıllar önce kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek isteyen Laurie Strode’un hikayesini konu edinen 2018 yapımı “Cadılar Bayramı” film
inin devam halkası olan Halloween Kills’in yönetmen koltuğunda, ilk film
in de yönetmenliğini üstlenen David Gordon Green oturuyor. Yönetmen :
David Gordon GreenSenaryo:
John Carpenter, Debra Hill, David Gordon Green, Danny McBride, Scott TeemsOyuncular:
Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Robert Longstreet, Charles Cyphers, Brian F. Durkin, Jibrail Nantambu, Victoria Paige WatkinsFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Halloween KillsYapımcı Firma:
Blumhouse ProductionsYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
16.10.2020 Halloween Kills Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.