Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar: "Çok Şükür Artık Türk Halterinde Doping Skandalları Yok"

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:25

Ercan ATA - ANKARA/ DHATürkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına iki yıl önce başladık ama bizim için en önemli yıl 2019" dedi.Demirören Haber Ajansı'na konuşan Tamer Taşpınar, "Birçok federasyon olimpiyat kotalarını 2019 yılında alacak" diyerek şunları söyledi;"Halter Federasyonu olarak yurt dışı ve yurt içi faaliyet programlarımızı hazırlayarak çalışmalara başladık. Olimpiyatlarda madalya beklentimiz var. Umut ediyoruz ki olimpiyatlardan iki madalya ile döneriz. Ancak öncesinde kota var ve bu kolay değil. Biz federasyon olarak gençlik oyunlarında 4 madalya aldık. Bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandık. Bunlar bizim bu dönemde yetişen yeni çocuklarımız. İnşallah bu çocuklarımız da 2024 yılında yarışacaklar. Ancak tüm federasyonlarda aynı sıkıntı var, bu çocuklarımızı büyükler kategorisine taşıyamıyoruz. Bu nedenle çok titiz davranıyoruz. Alt yapıyı kurduk ve göreve başladığımız günden itibaren çok şey değişti. Artık halterde doping skandalları yok. Böyle gidersek Türk halterinin geleceği çok parlak."Halter Milli Takımı'nın kadrosunun tamamen değiştiği yönündeki soru üzerine de Taşpınar, "Biz temelleri ilk geldiğimiz gün attık. Kolay değil. Nasıl bir bitkiyi yetiştirirsiniz, sularsınız, kollarsınız, budarsınız ve bakımını yaparsınız, bu konu da böyle bir şey. Günümüzde sporcuyu tutmak ayrı bir problem, gelişimini sağlamak ayrı bir problem. Çok şükür antrenörlerimiz ve camiamızla birlikte biz bunu başardık. Akdeniz oyunlarında en çok madalya alan branş olduk, Mersin'de 14 madalya almıştık. İspanya'da ise 15 madalya kazandık. Alt yapılarda dünya şampiyonalarında bronz madalya alınca seviniyorduk ve 'çok başarılıyız' derdik. Ama şimdi dünya şampiyonasında 7 madalya aldık. Gençlik Oyunları'nda alınan 10 madalyanın 4 tanesi halterden. Biz federasyon olarak hedefleri tutturduk. Alttan gelen çok iyi bir jenerasyon var. Üsttekiler artık rahatsız olacak. Rakibi olmayan üstteki sporcular rahattı ama artık değiller. Biz sürekli sporcularımızı kamplarda tutarak gelişimlerini sağlıyoruz. Tohumda olan sporcuların antrenmanlarını da oralardan takip ediyoruz. 2020 Olimpiyatları'na gençlerden belki birkaç isim katılacak ama böyle gittiğimiz taktirde öz evlatlarımız 2024 Olimpiyatları'na katılarak halterin geleceği olacak. İnşallah olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı çaldıracağız" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Başkan Taşpınar'ın açıklamaları