Halter Federasyonu Başkanı Taşpınar: Tokyo'da yüzümüz gülecek



"Dopingle mücadele konusunda örnek gösterilen bir ülke olduk"

"2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kota alacağımıza inanıyoruz"

Ercan ATA- Nesrin AYDIN/ANKARA, - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelelerini ve madalya beklentisini anlattı. Taşpınar, "2 erkek, 2 kadın şeklinde 4 kotayı alacağımıza inanıyoruz. Halter ivme kazandı. İstikbalimiz parlak. Naim'in ilk yıllarını hatırlarsanız, tarz olarak o tip çocuklar, gerçekten umut veriyorlar. Uluslararası turnuvalarda rüzgar gibi esiyorlar. Hem erkeklerde hem kadınlarda öyle bir takım geliyor ki inşallah Tokyo'da yüzümüz gülecek, Tokyo'dan sonra daha da çok gülecek" dedi. Taşpınar, dopingle mücadele konusunda da Türkiye'nin örnekle gösterilen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 399 gün kala, kota mücadelelerini ve madalya beklentisini değerlendirdi. Halterde 12 yıl aradan sonra Rio Olimpiyatları'nda 1 gümüş madalya aldıklarını belirten Tamer Taşpınar, "Geçmişinde çok başarılı olan halter 12 yıl madalya alamadı. Uluslararası yarışmalardaki madalya sayısı da çok kötüydü. Bizim geldiğimiz sene 62 uluslararası turnuvanın tamamında madalya almıştık. Yıllık madalya sayısında 150'lere ulaştık. Çok iyi gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALTIN ÇAĞ DENİLEN DÖNEMDE ALINAMAYAN MADALYALARI ALIYORUZ"

Doping olaylarından kaynaklı kotanın düşürüldüğünü söyleyen Taşpınar, "Kotamız 4 artı 4 olması gerekiyordu ancak 2 erkek 2 kadın şeklinde 4 kotayı da alacağımıza inanıyoruz. Kota almak için yarışlar başladı ve devam ediyor. Kota alıp fazla sporcuyla katılmak güzel bir şey ama önemli olan madalya almak. Madalya hedeflerimiz var; erkeklerde madalya alma umudumuz yüksek. Fakat bir umudumuz da kadınlarda madalya alabilir miyiz diye, 1 madalya bile alsak büyük bir olay bizim için. Çünkü çok kötü günler yaşadık. Ama biz sanki hiç bu olaylar yaşanmamış gibi bütün uluslararası turnuvalara katılacakmışız gibi hazırlık kamplarımızı devam ettirdik. Dopingle mücadele konusunda o kadar başarılı olduk ki 1 yıllık cezamızı 6 aya indirler. İlk defa böyle bir şey oluyor. 'Altın çağ' deniyordu ya, o dönem alınamayan madalyaları bile alıyoruz bu dönem" dedi.

"TARİHTE İLKLERİ YAŞIYORUZ"

Halterde uluslararası turnuvalarda büyük bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan Tamer Taşpınar, sporcuların rekorlar kırarak madalya kazandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Biz tarihinde ilk kez Las Vegas'ta yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın olmak üzere 20 madalya aldık, bu bir rekor. Aslan gibi çocuklar geliyor ve dünya rekoru kırdılar orada. İtalya'da yapılan Avrupa şampiyonasında da genç çocuklarımız Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldular. Arjantin'de yapılan gençler olimpiyatlarında Türkiye 11 madalya aldı. Bu 11 madalyanın 4'ünü haltercilerimiz aldı ve üstelik 1 altın da halterden geldi. Yani istikbalimiz parlak. Naim'in ilk yıllarını hatırlarsanız, tarz olarak o tip çocuklar, gerçekten umut veriyorlar. İnşallah Tokyo Olimpiyatları'ndan sonraya yetişecek bu çocuklar. Şu anda uluslararası turnuvalarda rüzgar gibi esiyorlar. Gençler Fiji'de 21 madalya aldık. Bu da tarihte ilk defa oldu. Hem erkeklerde hem kadınlarda öyle bir takım geliyor ki inşallah Tokyo'da yüzümüz gülecek, Tokyo'dan sonra daha da çok gülecek. Çok iyi temeller attığımıza inanıyoruz. Antrenörlerimizi tebrik ediyorum, onların büyük emekleri var. Disiplinsiz bu iş olmaz. Ben camiamı kutluyorum, zaman zaman onları üzdüğümü de biliyorum ama o dopingden kurtulmak o kadar zordu ki. Şimdi çok şükür beyaz bir sayfa açtık, dopingle mücadele konusunda başarılı olduk. ve üstelik bize hiç madalya alamazsınız dedikleri zaman Amerika'dan 20 madalyayla, Mısır'dan İslam Oyunları'ndan 33 madalyayla, İtalya'dan 30 küsür madalyayla daha yeni Fiji'den 21 madalyayla döndük. Sporcularımız rekor kırıyorlar, çok mutluyuz."

"MADDİ SIKINTILARIMIZ VAR

"Olimpiyatlar 4 yılda bir yapıldığına göre ve dünyanın en büyük organizasyonu olduğuna göre federasyonlarımızın sıkıntı çekmemesi gerekiyor" diye sözlerini sürdüren Taşpınar, şunları kaydetti:

"Maddi sıkıntılarımız var. Bazı faaliyetlerimizi iptal etmek durumunda kalıyoruz. Bu ciddi bir durum. Şu anda biz öyle bir ivme kazandık ki patladık gidiyoruz. Faaliyet yaptığımız il sayısı 32'den 57'ye çıktı. Kulüp sayısının artması, lisanslı sporcu sayısının artması ve Milli Takım'a daha da kalifiye, becerikli sporcuları bulma konusunda kolaylık sağlıyor bize. Biz faaliyetlerimizi iptal edersek, hazır iyi gidiyorken bunun sonu ne olur? Biraz sıkıntılar yaşıyoruz, aşacağımıza inanıyorum ve umutla bekliyoruz. Olimpiyatlarda geçmişinden bu yana madalya aldığımız branş sayısı 7'yi geçmiyor. Malzeme sıkıntı çekmemeli, bizim bir halter ayakkabısı 800 TL, Türkiye'de üretimi yok, dünyada da her yerde yok. Onun için böylesine de iyi sporcuları yakalamışken bunu değerlendirmek lazım."

"DOPİNGLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLDUK"

Dopingle mücadele konusunda Türkiye'nin örnekle gösterilen bir ülke haline geldiğini belirten Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "İranlı bir aile 16 yaşındaki bir sporcuyu ki ben seyrettim, çok iyi bir sporcu, bize vermek istiyor. Müsabakaya gittiğimizde tanıştım, 1-2 aya kadar Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye gelmek isteyen çok iyi ve olimpiyatta madalya alma şansı olan sporcularını bize vermek isteyenler var. Hem bizim sporcularımız bir yandan geliyor hem de diğer ülkelerden gelmek isteyenler oluyor. Bu çok önemli bir şey. Dünya Federasyon Başkanı, 'Türkiye dopingle mücadele konusunda başarılı oldu' diyor. Çok iyi madalyalar alıyor, çok iyi örnek oluyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, 'Türkiye dopingle mücadelede başarılı oldu, örnek alınmalı' demişti. Öyle bir ivme kazandık ve o kadar büyük başarılar alıyoruz ki artık dünya sporcuları bize gelmek istiyor. Yabancı sporcuya karşı değilim ama önce yerli sporcu. Antrenör konusunda da böyle düşünüyorum" dedi.

