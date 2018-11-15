Halter Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu Yapıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:18



15 Kasım 2018 Perşembe 13:18

Türkiye Halter Federasyonu (THF) Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda 260 delegeden, 136'sı imza verdi. Divan kurulun oluşturulmasının ardından gündemdeki maddeler görüşüldü ve karara bağlandı.Federasyonun 2017 ve 2018 yönetim, denetleme ve faaliyet raporları ibra edildi. Genel kurulda ayrıca 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de kabul edildi.THF Başkanı Tamer Taşpınar, genel kurulda slayt gösterimiyle bir konuşma yaptı.Geldikleri günden bugüne kadar dopingde "sıfır" tolerans ilkesini benimsediklerini hatırlatan Taşpınar, "Kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve hakemlere çeşitli illerde anti-doping seminerleri verdik. 9 yıl öncesinden ceza aldık. Dünyaya rezil olduk. Bizim dönemimizde doping sıfırdı. Yedi yıldır da doping yok." değerlendirmesini yaptı.Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) kendilerine çok büyük bir fayda sağladığını anlatan Başkan Taşpınar, "2017 yılında 33'ü altın, toplam 128 madalya, 2018 yılında da 29'u altın toplamda 113 madalya kazandık. Madalya sayımızı her geçen gün arttırdık." Özellikle altyapılardaki başarılar kısa bir süre sonra A takıma yansıyacak." ifadelerini kullandı.