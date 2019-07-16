16.07.2019 15:15
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Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası

Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası

Ağrılı halterciler, "Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası"nda 3 madalya kazandı.

Ağrılı halterciler, "Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası"nda 3 madalya kazandı.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas'ta düzenlenen şampiyonda Ağrılı sporcular başarı elde etti.
Kentteki 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 40 ilden 400 sporcunun ter döktüğü şampiyonada, Ağrılı sporculardan Arif Koç 109 kiloda Türkiye 2'incisi, Emrah Çalışkan 61 kiloda Türkiye 3'üncüsü, Ahmet Kösedağ ise 96 kiloda Türkiye 4'üncüsü oldu.
Kaynak: AA
Türkiye, Sivas, Spor

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