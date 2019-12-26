Haberler » Spor » Halter heyecanı 50 sporcunun katılımıyla başladı - Spor

Halter heyecanı 50 sporcunun katılımıyla başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter İl Temsilciliği 2019-2020 faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar-Gençler Halter İl Birinciliği başladı.

26.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:36 Halter heyecanı 50 sporcunun katılımıyla başladı
Gençlik ve İl Müdürlüğü Halter İl Temsilciliği 2019-2020 faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar-Gençler Halter İl Birinciliği başladı.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalara 13 okuldan 50 sporcu katılıyor.

Müsabakalarda sporcular silkme ve koparmada birbirlerine üstünlük sağlayarak Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil etmek için ter döküyor. Ailelerinde yoğun ilgi gösterdiği İl Birinciliği müsabakaları üç gün sürecek.

Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcular Aydın'da, Gençler kategorisinde ise Muğla'da yapılacak olan Bölge Şampiyonalarına katılmaya hak kazanacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:17   Son dakika... Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi - Spor
13:17   Kağıtspor Basketbol Takımı maçına davet - Spor
13:14   Yeni Malatyaspor galibiyete odaklandı - Spor
13:13   Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde - Spor
13:13   Yeni Malatyasporlu Hadebe'nin hedefi, büyük takımlardan birinde forma giymek - Spor
12:38   İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı - Spor
12:35   Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı - Spor
11:37   Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti - Spor
11:22   Beşiktaş, eğitim için kulüp bünyesine 3 eski hakem katacak - Spor
11:02   Beşiktaş, Bernard Mensah'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı - Spor
26.12.2019 13:23:34