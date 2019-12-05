Haberler » Spor » Halter sporunun efsanesi Süleymanoğlu'nun hayatını izlediler - Spor

Halter sporunun efsanesi Süleymanoğlu'nun hayatını izlediler

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla Türk halterinin unutulmaz ismi Naim Süleymanoğlu'nun biyografik filmi izlendi.

05.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:54Halter sporunun efsanesi Süleymanoğlu'nun hayatını izlediler
Gençlik ve Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla Türk halterinin unutulmaz ismi Naim Süleymanoğlu'nun biyografik filmi izlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın da yer aldığı ekip, filmi izlerken duygusal anlar yaşadılar. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "50 yıllık ömrüne 3 Olimpiyat, 7 dünya ve Avrupa Şampiyonluğu ile 46 dünya rekoru sığdıran, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini Cep Herkülü filmini İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan, şube müdürlerimiz, sporcularımız, üye gençlerimiz ve antrenörlerimizle birlikte yaklaşık 200 kişi izledi" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Naim Süleymanoğlu, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:48 Galatasaray'ın İstanbul serüveni kabusla başladı - Spor
12:48 Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia - Spor
12:44 Şampiyonluk yarışı kıran kırana - Spor
12:42 Doğuştan kolları olmayan Nisanur'un hedefi "şampiyon" olmak - Spor
12:32 Mamak, Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı - Spor
12:15 Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı - Spor
11:48 Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı'ya ayrılmak istediğini söyledi - Spor
11:08 Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu - Spor
10:49 Sosyal medyada Fatih Terim tepkisi! "İstifa etsin" - Spor
10:12 Bilal Ege 50 maçta 120 gol attı - Spor
5.12.2019 12:50:40