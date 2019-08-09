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Halter yaz okulu sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halter İl Temsilciliği tarafından açılan halter yaz okulu çalışmaları sürüyor.

09.08.2019 15:01 Halter yaz okulu sürüyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halter İl Temsilciliği tarafından açılan halter yaz okulu çalışmaları sürüyor.

Gençlik Spor'a ait Halter Salonunda verilen kursa sporcuların katılım oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi. Antrenör Semih Ceylan yönetiminde devam eden halter antrenmanları haftanın 5 günü 3 grup halinde yapılıyor.

İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız ve genç sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Ceylan'dan tam not aldı.

Devam eden yaz okulu ile ilgili açıklama yapan halter antrenörü Semih Ceylan, hedeflerinin turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. - SİVAS

Semih Ceylan, Spor

Kaynak: İHA

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