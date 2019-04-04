Halterde Avrupa Şampiyonası Heyecanı

Kaynak: AA

Avrupa Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihlerinde Gürcistan'da gerçekleştirilecek.Batum kentindeki şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde ve kadınlarda ise onar sporcu temsil edecek.Şampiyona için Erkek Milli Takımı Ankara'da, Kadın Milli Takımı da Çorum'da çalışmalarını tamamladı.Milli takımlarda yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:Kadınlar:45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan49 kilo: Pelinsu Bayav55 kilo: Ayşegül Çoban Başol59 kilo: Ayşegül Çakın64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya+87 kilo: Melike GünalErkekler:55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer67 kilo: Daniyar İsmayilov73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan81 kilo: Celil Erdoğdu96 kilo: İbrahim Arat102 kilo: Resul Elvan