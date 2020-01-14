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Halterde TOHM başvuruları başladı

Halterde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) başvuruları başladı.

14.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:46Halterde TOHM başvuruları başladı
Halterde Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) başvuruları başladı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda 23-26 Ocak'ta düzenlenecek Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, TOHM'a sporcu seçmeleri de yapılacak.
Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra Didim'de tamamlanan Yıldızlar ve Okullar Arası Halter Şampiyonası'nda belirlenen baraj dereceleri geçen ve TOHM'a girmek isteyen sporcuların, 27 Ocak mesai bitimine kadar başvuru formlarını federasyona ulaştırması gerekiyor.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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