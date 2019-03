Haluk Alıcık'a Coşkulu Karşılama

Kaynak: İHA

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Kurtuluş Mahallesi ziyareti miting havasında geçti. Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Alıcık, zeybek oynayıp kendisi için yazılan şarkıya eşlik etti.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'ne giderek vatandaşları ziyaret etti.Ellerinde meşalelerle davul zurna eşliğinde Başkan Alıcık'ı karşılayan mahalle sakinleri, yaptıkları tezahüratlarla coşku dolu anlar yaşattı.Şölen havasında geçen ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Alıcık, "Bugün buraya halkımızdan destek istemeye geldik. Ancak görüyoruz ki onlar her zaman bizim yanımızda. Hepsinden Allah razı olsun. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi halkımız Kuşbaz'da da bizi büyük bir coşkuyla karşıladı. Eyüp Sevinç ve Hayri Güleser kardeşimiz bizim için bir şarkı yazmış onu dinledik. Vatandaşlarımızla karşılıklı zeybek oynadık. Bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.'Nazilli ehline emanet' yazılı pankartlarla 'Fakir babası Başkan Alıcık' sloganları atan mahalle sakinleri, "Bizim gönlümüzde kapımızda başkanımıza her zaman açık. 10 yıldır o bizim yanımızda oldu. Düğünümüze de cenazemize de geldi. Her zaman başkanımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN