Haluk Bayraktar: Koronavirüsü birlikte yeneceğiz

Türkiye'nin en büyük Kümelenmesi SAHA İstanbul üyelerinin koronavirüs (Covid-19) salgını için milli seferberlik ruhuyla yürüttüğü destek çalışmalarından biri de robotik tanı kiti oldu. SAHA İstanbul üyesi Baykar yerli solunum cihazı dışında yerli PCR kiti üreten bir biyoteknoloji firması ile robotik tanı kiti çalışması da yürütüyor. Çalışma tamamlandığında aynı anda birçok test hızlıca sonuçlanacak. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, bu çalışma için SAHA İstanbul üyelerinin CNC üretim kapasitelerini de kullanmaya başlayacaklarına ifade etti.

Tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısı artan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele konusunda çalışmalar yürüten SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attığını duyurdu. SAHA İstanbul üyelerinin üretim kabiliyetini ve imkanlarını tıbbi cihaz üreticilerinin hizmetine sunan ve destek çağrısı yapan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

"SAHA İSTANBUL, SALGINDA NEFES ALDIRACAK"

SAHA İstanbul olarak üye firmalardan destek olabilecekleri konularla ilgili yetenek bilgilerini topladıklarını ifade den Bayraktar ilk olarak koronavirüs (Covid-19) salgının en kritik malzemesi olan yoğun bakım solunum destek ünitesi ve solunum cihazı üretimi için yapılan hazırlıklar konusunda bilgi verdi. Bayraktar "Üretimi üstlenen firmadan yoğun bakım solunum destek ünitesi üretimi için kritik bileşen listesi aldık. Başvuran firmalarımızın yeteneklerini kategorize ederek yetenek matrisi oluşturduk. Oluşturulan bu matris, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile cihaz tasarımı ve üretimi için oluşturulan özel ekibe iletildi. Ayrıca açık kaynak olarak başlatılan yetenek haritası çalışmalarına da destek veriyoruz" dedi.

"YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI 15 NİSAN'DA TESLİM EDİLECEK "

Bayraktar yerli solunum cihazı üretimi konusunda ise; "Öte yandan yerli solunum cihazı üretimi için başlatılan ortak çalışma için Baykar, Aselsan, Biosys ve Arçelik bünyesinde çalışan mühendislerden bir takım oluşturuldu. Yaklaşık 100'e yakın mühendisin yer aldığı bu özel ekip, yerli solunum cihazının seri üretimi için milli seferberlik ruhuyla çalışmalarına devam ediyor. Geldiğimiz noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, seri üretimin başladığını ve ilk cihazların tesliminin 15 Nisan'a yetiştirilmeye çalıştığını açıkladı. Yerli solunum cihazı için ekibiyle birlikte çalışmalara devam eden Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanya ile şimdiden 1000'den fazla solunum cihazı Aselsan, Baykar, Tusaş, Havelsan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından sipariş edilerek Sağlık Bakanlığı'na hibe edildi" açıklamasında bulundu.

"BAYKAR'DAN ROBOTİK TANI KİTİ GELİYOR"

SAHA İstanbul üyelerinin Koronavirüs (Covid-19) salgını için milli seferberlik ruhuyla yürüttüğü önemli destek çalışmalarından biri de robotik tanı kiti. SAHA İstanbul üyesi Baykar yerli solunum cihazı dışında yerli PCR kiti üreten bir biyoteknoloji firması ile robotik tanı kiti çalışması da yürütüyor. Çalışma tamamlandığında aynı anda birçok test hızlıca sonuçlanacak. Haluk Bayraktar, bu çalışma için SAHA İstanbul üyelerinin CNC üretim kapasitelerini de kullanmaya başlayacaklarına ifade etti.

KORONAVİRÜS SALGININDAKİ İZOLASYONA DİJİTAL TAKİP

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede SAHA İstanbul üyesi bir firma tarafından geliştirilen dijital bir uygulamayı açıklayan Bayraktar "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır'ın başlattığı çalışmada ise üyelerimiz arasında bulunan ve 500 kişilik bir yazılım ekibine sahip olan OBSS firması dijital bir uygulama geliştiriyor. Geliştirilen uygulama ile koronavirüs salgınındaki izolasyon takip edilerek korunma ve karantina çalışmalarına etkin destek verilecek "şeklinde konuştu.

BAYRAKTAR "GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK BİR ARAYA GELMELİYİZ."

Üyelerine "Tüm dünya ile birlikte ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde etkin bir mücadele için güçlerimizi birleştirerek bir araya gelmeliyiz. Bu noktada yaptığımız çalışmalara katılmanızı ve yeteneklerinizle bu mücadeleye destek vermenizi rica ediyorum" çağrısında bulunan Bayraktar son olarak "Yapılan çalışmalara destek veren adını saydığımız ve sayamadığımız tüm üyelerimiz ile bu çalışmaların koordinasyonunda SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş yönetiminde görev alarak yoğun bir şekilde çalışan ekibimize çok teşekkür ederim. Koronavirüsü (Covid-19) birlikte yeneceğiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA