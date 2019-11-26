Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - NEW

En iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Haluk Bilginer'in kırmızı halıya çıkmasıHaluk Bilginer'in basın mensuplarına poz vermesiŞahsiyet dizisi ekibinin kırmızı halıda basın mensuplarına poz vermesiEmmy'e aday diğer oyuncuların basın mensuplarına poz vermesi NEW YORK - 47. Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildiü.

Kaynak: AA