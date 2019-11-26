Haluk Bilginer'e Emmy ödülü!..

Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilmişti.

'Şahsiyet'teki performansıyla usta oyuncu, 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Christopher Eccleston, Raphael Logam ve Jannis Niewöhner gibi isimlerle yarıştı.

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca törende de bir konuşma yapan Bilginer, dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, "İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun." dedi.

Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı.

Komedi dalında en iyi film, Brezilya'dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda'dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere'den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya'dan Safe Harbour seçildi.

Kaynak: DailyMotion.com