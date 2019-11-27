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Haluk Bilginer'e "Oyunculuğun tanrısı" benzetmesini yapan Deniz Akkaya'ya tepki yağdı

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen Haluk Bilginer'e bir destek de manken Deniz Akkaya'dan geldi. Ancak Akkaya'nın Haluk Bilginer'e tanrı benzetmesi yapması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

27.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:05

Şahsiyet dizisindeki 'Agah Beyoğlu' karakteriyle 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu'' seçilen usta oyuncu Haluk Bilginer, hepimizin göğsünü kabarttı.

Ülkeye büyük sevinç yaşatan usta oyuncuya ise sanat ve siyaset dünyasından tebrik ve destek mesajları yağdı. Bilginer'e bir tebrik mesajı da manken Deniz Akkaya'dan geldi. Ancak ünlü mankenin paylaşımı sosyal medya takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

"ÖNÜNDE EĞİLİR AYAKTA ALKIŞLARIZ"

Bilginer ile çekilmiş eski tarihli bir fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Akkaya altına da: "Ve ve ve bugüne yakışan bir TBT… Eline, kariyerine, sesine, ruhuna ancak bu kadar yakışabilirdi bir oyuncunun! Bu topraklardan… oyunculuğun Tanrısı Haluk Bilginer önünde eğilir ayakta alkışlarız seni" notunu düştü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü mankenin usta oyuncuyu övmek adına yaptığı 'Oyunculuğun Tanrısı' benzetmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Akkaya sonunda Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve benzetmesi üzerinden eleştirilmesi üzerine açıklama yapmak durumunda kaldı. Akkaya, "Haluk Bilginer'e "Oyunculuğun Tanrısı" benzetmemdeki tanrıyı Allah ile manasal birleştiren zekalar keşke beni takip etmese. Arkadaş böyle bir seviyeyi ben kabul edemiyorum" ifadelerinde bulundu.

Haluk Bilginer'e

Haluk Bilginer, Deniz Akkaya, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
İHTİYARKURT:yazıklar olsun sana
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ADINIZI YAZIN:CAHİL İNSANLARA YORUM YAPMAK CAHİLİKTİR
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.........:sen alamazsın o ödülü
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XXL:hesapta müslüman
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ARZU:O Kadar da abartmayin!!
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AYŞE ALTUN:BİR YERLERE GELMEK İÇİN SAÇMALAMIŞ
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FEYZA:Kula niye kulluk edilirki anlamis degilim.
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YAVUZ BEYY:Mesele oyuncu olmak değil mesele , kamera önünde oyunculuk değil ; gerçek hayatta insan olmaktir
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KAMYONCU RECO:GÜLÜM BENİM.
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MENAGER:şimdi bu benzetmeye tepki yüzünden son 40 yılın en iyi aktörünün başarısı gölgede kalmaz umarım, adam los angeles doğumlu olsa bugün ömer şerifi geçmişti
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