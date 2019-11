Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülü

Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Haluk Bilginer en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.ABD dışından televizyon yapımlarının değerlendirildiği Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 47'ncisi New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. Sanatçı Haluk Bilginer Şahsiyet dizisinde canlandırdığı karakter ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.



Bilginer öldü töreninde yaptığı konuşmada akademiye teşekkür ederek ekibini sahneye davet etti.



Sanatçı Şahsiyet dizisinde adalet ve hafıza kavramlarının anlatıldığını kaydederek yaşadığımız toplumun "hafıza kaybı" yaşamasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.



Bilginer dizinin ana karakteri olan 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli Agah Beyoğlu karakterini canlandırıyor.



Törende en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Ebedi Kış adlı dizideki rolüyle Macar oyuncu Marina Gera kazandı. İngiliz dizisi "McMafia" da en iyi dizi ödülüne layık görüldü.



