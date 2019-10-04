Haluk Bilginer'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Romanya'da çekilen ve genç bir ajanın heyecan dolu macerasını konu alan Alex Rider dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Usta oyuncu Haluk Bilginer, yeni dizisinde kötü adam Dr. Greif karakterini canlandıracak.

İLK SEZONU 8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

The Borgias ve The Bletchley Circle gibi önemli yapımların sahibi, BAFTA Ödüllü senarist Guy Burt tarafından yazılan Alex Rider dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer de bulunuyor. Dizi, Anthony Horowitz'in yazdığı Point Blanc adlı kitaptan uyarlandı ve ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

ÜNLÜ İSİMLER KADRODA

Başrol Alex Rider karakterini ise Otto Farrant canlandıracak. Dizinin bilinen diğer oyuncuları arasında Andrew Buchan, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O'Connor ve Ronkee Adekoluejo gibi isimler bulunuyor.