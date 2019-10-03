Haluk Bilginer'in yıllar önce BBC dizisinde türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı

Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer'in yıllar önce BBC'de biz dizide oynadığı veOy Oy Eminem türküsünü söylediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

İNGİLİZ DİZİSİNDE TÜRKÜ SÖYLEMİŞ

Haluk Bilginer'in İngiltere'de BBC'nin EastEnders adında 1985 yılından beri devam eden bir dizisinde yıllar önce oynadığı ortaya çıktı. Bu dizide Mehmet Osman adında Kıbrıslı bir Türk karakterini canlandıran Haluk Bilginer, 85-89 yılları arasında 107 bölüm oynamış ve sürpriz de bir şarkı söylemiş. Bilginer'in dizide "Oy Oy Eminem" türküsünü söylediği anların videosu ise yıllar sonra sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bilginer, performansıyla takipçilerinden tam not aldı.