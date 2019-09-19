Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolüyle Emmy Ödüllerine aday oldu!

Dünyanın en iyi 40 dizisi arasında yer alan Şahsiyet, bugün açıklanan Uluslararası Emmy Ödüllerinde Agâh Beyoğlu performansı sayesinde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

EN İYİ ERKEK OYUNCU KATEGORİSİNDE ADAY OLDU

Masumiyet filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Haluk Bilginer, 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu Emmy Ödülleri listesinde, 'Şahsiyet' dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

Uluslararası Emmy Ödüllerine aday gösterilenler; Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

OYUNCU KADROSU

Ülke sınırlarını aşan Şahsiyet dizisinin yönetmen koltuğunda Onur Saylak yer alırken senaryosunu Hakan Günday kaleme aldı. Dizide Haluk Bilginer'in yanı sıra Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Hümeyra, Metin Akdülger, Necip Memili, Şenay Gürler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim gibi isimler yer aldı.

ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Başarılı oyuncu Bilginer, 5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Türk Kolejinden mezun oldu ve lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girerek Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.

Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü alan Bilginer, jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak görev yaptı. Gençlik yıllarında İngiltere'de ün kazandı, hata İngiltere'de bir dergide "En Seksi Türk" şeklinde kapak oldu.

ZUHAL OLCAY İLE EVLENDİ

1987 yılında ilk kez Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve sette 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, sonrasında "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

İLK REALİTY SHOW PROGRAMI SICAĞI SICAĞINA'YI SUNDU

Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosunun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality show'u olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu. Tiyatro salonu yapmak istese de çıkan bir yangınla hayalleri kül oldu. Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da Oyun Atölyesi'ni kurdular.

Bilginer ile Olcay, 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen oyuncunun bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunuyor. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile olan evliliği de sonlandı.