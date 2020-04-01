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Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar İtalyan basınına konuştu. Canatar, Vedat Muriqi için transfer görüşmelerinin olduğunu doğruladı.

01.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:36

Fenerbahçe 'de forma giyen golcü futbolcu Vedat Muriqi transfer gözdesi olmaya devam ediyor. Kosovalı futbolcu başta Napoli ve Lazio olmak üzer İngiltere Premier Lig'den Manchester United, Leicester City ve Tottenham ile anılıyor.

Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Avrupa kulüplerinin transfer ilgisi hakkında İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'e röportaj verdi.

Transfer haberlerine yanıt veren Haluk Canatar, "Birkaç kulüp olduğu doğru. Bu aşamada daha fazlasını söylemek zor ve detaylara girmemek daha iyi" dedi.

LAZİO VE NAPOLİ'NİN İLGİLİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Lazio ve Napoli sorusunu yanıtlayan Haluk Canatar, "Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz" diye konuştu.

VEDAT'IN ÖNCELİĞİ İTALYA'DA OYNAMAK

İngiltere Premier Lig seçeneği hakkında konuşan Canatar, "Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim. Kendisi Arnavut kökenli. Bu zor zamanlarda İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu nedenle İtalya'ya gitmek ilk tercihi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
Etiketler: Haluk Canatar, Fenerbahçe, Spor

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Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz
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Haberler ›› Spor ››Haluk Canatar: Vedat Muriqi için transfer görüşmesi yapıyoruz - Spor
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