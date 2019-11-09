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Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti

Antalya'da siyanürden zehirlendikleri düşünülen 4 kişilik ailenin ölümünün ardından baba Selim Şimşek'in maddi sıkıntı çektiğini yazdığı mektup herkesi derinden sarstı. Şarkıcı Haluk Levent, olaydan babayı sorumlu tutarak "Orada eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir" yorumuyla tepki çekti.

09.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:47

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar etmesinin ardından bir acı de 'dan geldi. Evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişilik ailenin de siyanürden zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından baba Şimşek'in maddi sıkıntı çektiğini anlatan mektup ise gündeme bomba gibi düştü.

Yaptığı yardım faaliyetleriyle takdir toplayan Haluk Levent, acı olayla ilgili sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Levent, haberden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek babanın cinayete sebep olduğunu yazdı.

"NE OLURSA OLSUN BU BİR CİNAYETTİR"

Ünlü şarkıcı, "Antalya'daki 4 kişilik ölüm babanın elbette geçim kaynağı ile ilgilidir.Bıraktığı mektuptan anlaşılıyor. Ama baba için "zavallı adam, onurluymuş" gibi kelimeler içimi yaralıyor be dostlar. Orda eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var. Ne olursa olsun bu bir cinayettir." notunu düştü.

TEPKİ YAĞDI

Bu zamana kadar yaptıklarıyla alkış toplayan Haluk Levent, bu paylaşımından sonra tepki çekti. Sevilen şarkıcı gelen eleştiriler üzerine art arda yaptığı paylaşımlarla durumu açıklamaya çalıştı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Levent'in paylaşımları ve gelen tepkiler şöyle;

"Yazdığımı 20 kez okudum. Tepkiler olsa da silmeyeceğim. Ben her fikri doğru bir adam değilim ki zaten! Sistem insanları intihara sürükleyebilir bu ayrı! Birçoğunuz da hayal kırıklığı yaşattığım için üzgünüm. Fakat bu benim fikrim. Masum yavruları öldüren baba benim için katildir!"

"SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BU"

"Muhakkak! Doğru tespit!Buna katılıyorum. Söylemek istediğim de bu."

Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti

Haluk Levent, Antalya, Selim, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (80)
MARDİNLİ GALİP:kanaat önderi falan mı sanıyor bu adam kendini. git efendi efendi yap yardımlarını. çaresiz bir babaya da katil deme!!!
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M.ÇEK:Boş konuşmayın be. Ne yapacaktı, bu acımasız, zalim dünyada o kadını, o bebekleri kime emanet edecekti. Benzer durumdaki örnekleri görüyoruz. Herkes bir şekilde faydalanmaya çalışacaktı o zavallılardan. Asıl sorgulanması gereken baba değil sosyal devlet!!!!! neresi sosyalse. Hani komşusu aç iken tok yatan zihniyeti?
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ORHAN:benzer bir süreçten geçtim, böyle bir dönemde insanın nasıl uçlarda düşüncelere sahip olduğunu bilemezsiniz, korkunçtur. ben de şimdiki şartlarımla böyle bir şeyi asla yapmam diyorum ama topluma ve dünyaya karşı böylesi bir nefretle, güvensizlikle dolup öyle bir şey yapabilir miyim bilemem. kimse bilemez. sadece o çaresizliği tatmış olan bilebilir.
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SABAH SABAH:aynen dogru cocukların ne günahı var idi
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OKUMUŞ:Adam haklı beyler, pisikopatsan kendini öldür çocuğunda olsa buna yetkin yok. . .
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TAKAVİT:haluk levente katil baba icin kizanlar 3 cocugunu olduren kisiye psikolok testi cikaranlar haluk levente kizanlar hadi ne oldu bukarisini oldurup derisini yuzup tuvalete atan adamada psikoji testi yapin sene niye tutukladiniz deyin adamin psikolojisi iyi degildi deyin AYIP be hepsi katildir katil ALLAH haksiz can alanlari cehendemin en dibine koyar insallah
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ADANALI MEHMET:niye? büyüyünce kilplerinde mi oynatacaktın kız çocuğunu? sahipsiz kalmış kızlar her zaman işine gelir eğlence dünyasının. tamam baba günah işledi ama normal düşünemezdi. bu pislik dünyada kendi tutunamadı yanında çok sevdiği çocukları götürmek istedi. koruduğunu düşündü. sosoyolojik vakaları incele oku biraz.
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TAKAVİT:adanali ya cocuklarin yok yada omuzlariyin usdunde kafa yerine sandik tasiyorsun sen nezaman dusunuyorsun merak ediyorum
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8 2
ADANALI MEHMET:adam cinnet anında sağlıklı düşünemez diyorum pek sayın adamlar kadınlar, !!!
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5 4
CAHİLLİK DİZ BOYU:yobaz herif 1500 yıl öncede mi yaşıyoruz gömsünmü kızı toprağa bari Peygamber efendimizi örnek alın kadına verdiği değeri görürsünüz belki
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19 8
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