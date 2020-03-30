Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Haluk Levent: 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere yardım için Haluk Levent'in AHBAP çatısı altığında başlattığı kampanya kapsamında 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak. Levent, kampanyaya başlamadan önce bu kadar yardım toplanacağını düşünmediğini itiraf etti. İşte detaylar...

30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Haluk Levent: 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak

Sosyal yardım kuruluşu AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya sanat ve spor camiasından onlarca insan katıldı.

5 BİN AİLEYE YARDIM ETMEYİ HEDEFLİYORLARDI

Yardımsever sanatçılar ve sporcular ellerinden geldiğince kampanyaya katkı sundu. Haluk Levent, kampanya başlarken 5 bin aileye yardım etmeyi hedeflediklerini, ancak 30 saat süren kampanya kapsamında 10 bin 252 aileye yardım edecek kadar destek aldıklarını açıkladı.

KAMPANYAYA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ KATILDI

Ünlü şarkıcı, 10 gün içinde gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu.

Haluk Levent'in başlattığı kampanyaya Merve Özbey'den Merih Demiral'a, Onur Saylan'tan Cenk Tosun'a, Gülben Ergen'den Nebahat Çehre'ye, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Murat Boz'a kadar birçok isim katkı sundu.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Haluk Levent, Magazin
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Magazin ››Haluk Levent: 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Sınırları zorlayan Ebru Polat, süper minisiyle kalça dansı yaptı Magazin
Sınırları zorlayan Ebru Polat, süper minisiyle kalça dansı yaptı
Bunu da gördük! İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı Magazin
Bunu da gördük! İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Koronavirüse yakalandığı konuşulan Nazan Öncel, sessizliğini bozdu Magazin
Koronavirüse yakalandığı konuşulan Nazan Öncel, sessizliğini bozdu
Koronavirüs videosuyla tepki çeken Petekkaya, oyunculara sert çıktı Magazin
Koronavirüs videosuyla tepki çeken Petekkaya, oyunculara sert çıktı
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak Magazin
Kim Kardashian, korona mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlayacak
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu Magazin
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi Magazin
Karantinada olan Zeynep, sevgilisiyle ormanda sarmaş dolaş poz verdi
Sağlık çalışanları için seferber olan çift, evlerini fabrikaya çevirdi Magazin
Sağlık çalışanları için seferber olan çift, evlerini fabrikaya çevirdi

Son Dakika Magazin Haberleri

13:28: Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı - Magazin 13:22: Hakan Ural yardımlarına koştu... Barık ailesi yeni evinde - Magazin 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:43: Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı - Magazin 12:37: Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti evlerinde siperlik üretiyor - Magazin 12:32: Haluk Levent: 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak - Magazin 12:10: Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı - Magazin 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:18: Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun - Magazin 10:28: Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı - Magazin