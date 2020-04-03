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Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti

Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, daha hijyenik olmak için 10 yıldır hiç kesitmediği sakallarını tıraş etmek zorunda kaldı.

03.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:57

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına yetişen şarkıcı Haluk Levent, 10 yıl sonra sakallarını kestirdi.

ÖPÜCÜK ATARAK POZ VERDİ

Yeni halini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan Levent, "10 yıl sonra ilk kez sakalsız. Gece bakmayın korkarsınız" dedi. Öpücük atarak poz veren Levent, "Abi sakalsız haline alışırız da bu öpücük ne ergenler gibi" diyen kadın takipçisine "E işte ergen oldum ya. Ondan o öpücük" cevabını verdi.

Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti

ZOR DURUMDA OLAN AİLELER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Koronavirüs salgınından dolayı zor durumda olan aileler için yardım kampanyası başlatan Haluk Levent, 10 bin 500 ailenin gıda ihtiyacı için 3 milyon TL toplamıştı. AHBAP kurucusu Levent, bu süreçte 2 milyon 573 bin 598 TL daha toplandığını söyleyerek biraz daha yardım aldıklarında 10 bin aileye daha destek vereceklerini söylemişti.

Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti

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