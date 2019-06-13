13.06.2019 20:13
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Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı!

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Levent ayrıca, başkanlık için teklif götürdüğü isimleri açıkladı.

Haluk Levent, Türkiye genelinde pek çok yardıma muhtaç insana ulaşma fırsatı bulduğu derneğin başkanlığını geride bıraktığımız yıl da başka bir isme bırakmak istemiş çok sayıda ismin de kapısını çalmıştı. Altına imza attığı başarılı sosyal sorumluluk projeleri ile kendisinden söz ettiren şarkıcı yeni seçim döneminde de yine koltuğunu yeni bir isme bırakmak istediğini açıkladı.

TEKLİF GÖTÜRDÜĞÜ İSİMLERİ AÇIKLADI

Twitter hesabı üzerinden takipçilerine seslenen ve "Bu yıl da 'koltuğa yapışıp kalmamak için' AHBAP başkanlığını bırakmak istiyorum. AHBAP şu anda güven açısından en güzel yerde. Geçen yıl seçtiğiniz ilk 5 sanatçıya teklif götürmüştük kabul etmemişlerdi. Bu yıl yeniden oylayalım. Yine teklif götürelim. Haydi yazın canlarım. Kim?" şeklinde bir çağrıda bulunan Levent, sonrasında bir kafa karışıklığı olmaması adına teklif götürdüğü isimleri açıkladı.

KABUL ETMEYEN İSİMLERİ PAYLAŞTI

Haluk Levent takipçilerinden gelen isim önerileri arasından tekrar olmaması adına geçen yıl teklif götürdüğü beş ünlü ismi sıraladı. Levent bunu yaparken böylesi önemli ve değerli bir sosyal sorumluluk görevini kabul etmediğini söylediği isimleri de ifşa etmiş oldu.

Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı!
Türkiye, Haluk Levent, Magazin

YORUMLAR (3)
VATANDAŞ:avantaya alışmışlar kabul etmezler tabi haklılar alışmışlar avantadan milyarları indirmeye yardıma muhtaçları bunlar düşünmez sen devam et bunlar menfaatçıler gurubunda anılsınlar
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DADAŞ:Nedense sana içim hiç ısınmadı yaptığın çoğu şey şovdan başka birşey değil geçmişi düzdün olmayan insanlar geleceğe ışık olamazlar
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YENİSOY:İmamoğlu olsun seçimi kaybedince
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