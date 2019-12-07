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Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum

Euronews AHBAP'ın İstanbul ofisinde bir günlük çalışmasını takip etti, işin sırrını da Ahbap Başkanı sanatçı Haluk Levent ile konuştu.

07.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 08:13Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum
Anadolu Rock müziği ile bir neslin yakından tanıdığı ve takip ettiği sanatçı Haluk Levent, şimdilerde adından AHBAP ile söz ettiriyor. AHBAP çatısı altında, 24 bin 530'u sahada olmak üzere 300 bine yakın gönüllü şimdiye kadar yüz binlerce insanın ihtiyacına gönüllük temelinde koştu. Peki AHBAP bu işleyişi nasıl sağladı, bu kadar kısa sürede milyonlarca insanın güvenini nasıl kazandı?

AHBAP'ın ofisinde bir günlük çalışmasını takip etti, işin sırrını da AHBAP Başkanı sanatçı Haluk Levent ile konuştu.
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Haluk Levent, İstanbul, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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