Haluk Levent çağrı yaptı, Bursa'daki o kafe doldu taştı
Kurduğu platform ile birçok kişiye yardımcı olan Haluk Levent, Bursa'da faaliyet gösteren ve down sendromlu çocukların işlettiği Niş Kafe'nin kapatılacağına dair haberlerin çıkması üzerine sosyal medya hesaplarından destek çağrısı yaptı.
12.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:56
Kurduğu platform ile birçok kişiye yardımcı olan Haluk Levent, Bursa 'da faaliyet gösteren ve down sendromlu çocukların işlettiği Niş Kafe'nin kapatılacağına dair haberlerin çıkması üzerine sosyal medya hesaplarından destek çağrısı yaptı. Çağrı üzerine Niş Kafe'ye müşteri akını oldu.
Bursa'da Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu çocukların işlettiği Niş Kafe'nin maddi sıkıntılar sebebiyle kapatılacağı söylentilerinin yayılmasının ardından sosyal medyada kafenin kapatılmaması için destek kampanyası başlatıldı. Destek kampanyasına kayıtsız kalmayan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ile kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent de attığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek çağrısında bulundu.
Levent 2 gün önce Bursa ziyaretinde Niş Kafe'de çekilen görüntülerini paylaşarak şu notu düştü:
"Geçtiğimiz aylarda uğramıştım. Engelliler ve down sendromlu çocuklarımız çalışıyor. Az önce aradılar. Son 2 ay işleri kötü gitmiş. Bursa'da yaşayanlar! Bu kafeye uğrayalım. Çayımızı, kahvemizi burada içelim. O çocuklara destek olalım canlarım" mesajını yayınladı.
Ünlü sanatçının bu paylaşımı üzerine bir çok hayranı soluğu Niş Kafe'de alırken, Haluk Levent, bugün yaptığı, "Bursa'da yaşayan dostlarımız akın etmişler kafeye... Down sendromlu ve diğer engelli çocuklarımız hepinize teşekkür ediyorlar" paylaşımında bulundu. - BURSA
Bursa'da Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda down sendromlu çocukların işlettiği Niş Kafe'nin maddi sıkıntılar sebebiyle kapatılacağı söylentilerinin yayılmasının ardından sosyal medyada kafenin kapatılmaması için destek kampanyası başlatıldı. Destek kampanyasına kayıtsız kalmayan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) ile kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent de attığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek çağrısında bulundu.
Levent 2 gün önce Bursa ziyaretinde Niş Kafe'de çekilen görüntülerini paylaşarak şu notu düştü:
"Geçtiğimiz aylarda uğramıştım. Engelliler ve down sendromlu çocuklarımız çalışıyor. Az önce aradılar. Son 2 ay işleri kötü gitmiş. Bursa'da yaşayanlar! Bu kafeye uğrayalım. Çayımızı, kahvemizi burada içelim. O çocuklara destek olalım canlarım" mesajını yayınladı.
Ünlü sanatçının bu paylaşımı üzerine bir çok hayranı soluğu Niş Kafe'de alırken, Haluk Levent, bugün yaptığı, "Bursa'da yaşayan dostlarımız akın etmişler kafeye... Down sendromlu ve diğer engelli çocuklarımız hepinize teşekkür ediyorlar" paylaşımında bulundu. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Nilüfer Özel, Haluk Levent, Bursa, Güncel
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