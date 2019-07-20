Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi

Yaptığı yadım faaliyetleriyle takdir toplayan sanatçı Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç kesimine sessiz kalmadı. Levent, bu duruma sessiz kalınmasının milliyetçilikle bağdaşmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"MİLLİYETÇİLİK KAVRAMI ÜLKECE GENİŞLETİLMELİ"

Ünlü sanatçı, twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Kanadalı şirket Çanakkale Kirazlı'da 200 bin ağaç kesiyor 200 bin. Şaka gibi. Milliyetçilik sadece bayrak profili ile olmuyor! Milliyetçilik kavramı ülkece genişletilmeli. İçine ağaç, toprak,bilim,tarım serpilmeli! Çocuklar bu kavramlarlabüyütülmeli. Vatan o zaman vatandır!"

BİNLERCE DESTEK MESAJI

Levent'in bu paylaşımına hayranları destek mesajı yağdırdı.