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Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Haluk Levent, konserin ertelendiğini duyurdu. Sık sık telefonundan Malatya ve Elazığ'daki Ahbap Derneği üyelerinden son bilgileri alan ünlü şarkıcı, "Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" dedi.

25.01.2020 04:51 | Son Güncelleme: 25.01.2020 05:03

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacağı 'da, 'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti.

"ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ AHBAPLAR KOORDİNE OLDULAR"

Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve 'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.

KONSERİ ERTELEDİĞİNİ DUYURDU

Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki son durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.

"BEN AHBAP BAŞKANI OLARAK GÖREVİME GİDEYİM"

Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.

Konser ise 5 Şubat tarihine ertelendi.

Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti

Haluk Levent, Malatya, Elazığ, Bursa, Magazin

Kaynak: DHA


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