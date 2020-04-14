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Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP derneği ile devlet hastanelerinde kullanılmak üzere 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı.

14.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:21

Şarkıcılığın yanı sıra yardıma muhtaç olan insanların ihtiyacını karşılamak için AHBAP isimli bir dernek kuran Haluk Levent, koronavirüs salgını kapsamında anlamlı bir yardımda bulundu.

6 ADET YOĞUN BAKIM VENTİLATÖR CİHAZI BAĞIŞLADI

Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan ve durumu kötü olan 20 bini aşkın kişinin 2 aylık gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Şarkıcı bu sefer de Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret ederek anlamlı bir bağış daha yaptı. Twitter hesabından hastanelere bağış yaptıklarını açıklayan Levent, "Sağlık Bakanlığındayız. 'Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?' düşüncesiyle buraya geldik. Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek AHBAP Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık" dedi.

Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı

Şarkıcı son yaptığı paylaşımda ise yurt dışında AHBAP'a başvuran, zorluk yaşayan öğrenciler için Dışişleri Bakan yardımcısı ile görüştü.

Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Etiketler: Haluk Levent, Koronavirüs, Magazin
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Yorumlar (4)
KUZEYİN UŞAĞI:insanlık namına, HELAL OLSUN. . . . . . . . adamın kralı. . . . . .
Cevap Yaz 1 3
SATİ EMİROGLU:allah sizden razi olsun her birilereri sizin gibi düsünce ve gururduydum
Cevap Yaz 1 9
BOZKURT:işte sanatçı böyle olur. . . . . teşekkürler Haluk Reis. . .
Cevap Yaz 2 11
OSMAN KARTAL:diğer artistler şarkıcılar da gariban değiller ha gayret aynı tavır ve hareketi bekliyorum
Cevap Yaz 1 8

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