Haluk Levent, Dreamwork Offices'te konser verdi

Sesi ve benzersiz yorumu ile milyonlarca hayran kitlesine sahip olmasının yanı sıra yaptığı iyilik hareketleriyle adından söz ettiren Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı bir çağrı ile otizmli bir çocuğun babasına iş veren Orhan Murat Avcı'ya sözünü tutup, DreamWork Offices'te özel konser verdi.



Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent, coworking (paylaşımlı) ofis konseptiyle, girişimciler, yatırımcılar, şirketler ve freelance çalışanlar için kiralık hazır ofisler, ortak çalışma alanları, kiralık toplantı odaları ve sanal ofis hizmetleri sunan Dreamwork Offices'e girişinde yoğun bir hayran kitlesi sevgi gösterileri ile karşılandı.



Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, DreamWork Offices yöneticisi Billur Avcı, ofis kiracıları ve iyilik hareketi olan AHBAP Grubu üyeleri ile sohbet eden Hakuk Levent, iyilik yapmanın verdiği huzuru anlattı. Kurduğu AHBAP Derneği'nin amaçları ve yaptıkları çalışmaları anlatan Haluk Levent, bu vesile ile iyilik çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür etti. Orhan Murat Avcı'yı da kutlayan Haluk Levent, bir süre önce Twitter hesabından, hemşehrilerine, "Kerem Otizim'li. El kasları da zayıf. Makas dahi tutamıyor. Babası S. nin asgari ücretli işe ihtiyacı var. Şoförlüğü var. Bir yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Adana'da yaşıyor. Bu arkadaşımıza kefilim. Ona kim iş verirse Adana'ya geldiğimde sülalesine konser vereceğim!" mesajını yayınladığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bu mesajıma; Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı'dan dakikalar içinde yanıt geldi. Bana, 'Haluk Abi sen kefilsen yeter bize, Adana'daki DreamWork Offices'te işe alabiliriz ama konseri sülaleye değil, mümkünse DreamWork Offices'te isteriz, o sözünde durdu, şimdi ben de sözümde durdum ve buradayım" dedi.



Söyleşi ve konserin ardından Orhan Murat Avcı ve Billur Avcı, ünlü sanatçıya "DreamWork Offices Hatırası" yazılı ve Adanalı bir sanatçı tarafından çizilen portre fotoğrafını armağan ettiler.



Ünlü sanatçı ziyaretinde DreamWork üyeleriyle bol bol selfie çekildi. - ADANA

Kaynak: İHA