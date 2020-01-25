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Haluk Levent, Elazığ'daki depremi duyduktan sonra bakın ne yaptı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından şarkıcı Haluk Levent, Bursa'daki konserini ertelediğini duyurdu. Sık sık telefonundan Malatya ve Elazığ'daki Ahbap Derneği üyelerinden son bilgileri alan ünlü şarkıcı, "Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" açıklamasıyla takdir topladı

25.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:41Haluk Levent, Elazığ'daki depremi duyduktan sonra bakın ne yaptı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacağı 'da, 'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti.

"Bu durumda konseri gerçekleştiremeyiz'

Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.

Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki son durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.

'Maalesef haberler kötü'

Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.

Konser ise 5 Şubat tarihine ertelendi.


Haluk Levent, Elazığ, Bursa, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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