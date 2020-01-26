Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık

Merkez üssü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyaları aralıksız devam ediyor. Ünlü şarkıcı Haluk Levent de yardım kampanyasına destek veren isimler arasında yer alıyor.

AHBAP DERNEĞİ HAREKETE GEÇTİ

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da gerçekleşen ve tüm Türkiye 'yi sarsan depremin ardından AHBAP Derneği'nin harekete geçtiğini açıkladı.

Elazığ'da büyük bir yardım yapacaklarını sosyal medyadan duyuran Haluk Levent, sahte yardım kampanyaları konusunda takipçilerini uyardı.

Levent attığı tweette şöyle dedi:

AHBAP Derneği hesabında -burs verdiğimiz öğrenciler hariç - toplam 384 bin tl var. Bu ayki ofis giderleri maaşları ayırdık. Kalan tüm para ile kışlık çadır yaptırıp Elazığ AFAD'a teslim ediyoruz. Sonuçta bu bağışları siz yaptınız. Sizi bilgilendirelim istedik.

"160 ADET BÜYÜK ÇADIR SATIN ALDIK"

Haluk Levent ardından bir duyuru daha yaparak, AHBAP olarak 160 adet büyük çadır aldıklarını ve bunları AFAD ekiplerine teslim ettiklerini duyurdu.

Dernek üyelerinin çadır kurarken AFAD ekiplerine yardım edeceğini söyleyen Levent, "Ve Elazığ'da kışlık çadırlar yapan bir çadır firmasıyla anlaştık. Kış şartlarına uygun 4x4 izoleli iklim çadırından ilk etapta 160 tane satın aldık. En az 500 kişi yararlanabilecek. Çadırlar AFAD'a teslim edilecek. Ahbap'lar çadır kurulumunda AFAD görevlilerine yardımcı olacak" dedi.